Ο δεύτερος φετινός αγώνας του NASCAR είχε τρία διαφορετικά αυτοκίνητα να δίνουν σκληρή μάχη μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Μία εβδομάδα μετά τα 500 Μίλια της Ντεϊτόνα, το πρωτάθλημα του NASCAR πραγματοποίησε το δεύτερο αγώνα του για το 2024. Πεδίο «μάχης» ήταν η οβάλ διαδρομή της Ατλάντα, εκεί όπου ο αγώνας ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικός.

Στον τελευταίο γύρο, βγαίνοντας από την τελευταία στροφή, οι Ντάνιελ Σουάρεζ, Κάιλ Μπους και Ράιαν Μπλέινι βρέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον, και πέρασαν ταυτόχρονα τη γραμμή του τερματισμού, όμως ένας αναδείχθηκε νικητής. Μετά την εξέταση του φώτο-φίνις, αυτός ήταν ο Σουάρεζ της Trackhouse Racing, o οποίος άφησε στη 2η θέση τον πρωταθλητή Μπλέινι της Team Penske για μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Can you believe this finish!? 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/zKwqYNRQbG

Αυτή ήταν η τρίτη μικρότερη διαφορά νικητή στην ιστορία του πρωταθλήματος και ήρθε με πολύ εντυπωσιακό τρόπο. Ο Μεξικανός εκμεταλλεύτηκε το «side draft» και τη μικρή φθορά των ελαστικών του ώστε να έχει την ταχύτητα να πάρει την 2η νίκη του στη μεγάλη κατηγορία του αμερικανικού θεσμού.

POV: You just won in one of the closest finishes in NASCAR history. pic.twitter.com/787c3Usihb