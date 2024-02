Από την κορυφή του MotoGP στην πτώση και στην επιστροφή στο WSBK, η καριέρα του «The Maniac» θα μπορούσε να είναι σενάριο ταινίας.

Η καριέρα του Αντρέα Ιανόνε έχει σημαδευτεί από ακραίες ανατροπές, έντονες στιγμές αλλά και σοβαρές προκλήσεις. Ως ένας από τους πιο χαρισματικούς αναβάτες που έχουν περάσει από το MotoGP, ο Ιταλός διέθετε πράγματι το ταλέντο και τη δύναμη να κυριαρχήσει στην πίστα, όμως η καριέρα του βρέθηκε σε αδιέξοδο το 2019, όταν αντιμετώπισε τον αποκλεισμό του για τέσσερα χρόνια λόγω χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Η αμφιλεγόμενη συμπεριφορά του και οι αντιπαραθέσεις εκτός πίστας προσέθεσαν περαιτέρω στοιχεία διαφωνίας στην αξιολόγηση της αγωνιστικής του πορείας.

Back at it 💪



After four years away from competition @andreaiannone29 was back on track today, and we were there to tell you about it 👉 https://t.co/DKtmq0SBxj#WorldSBK pic.twitter.com/0TRtoRUmbw