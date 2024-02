Ο Βρετανός οδηγός βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω από το τιμόνι της W15 στις δοκιμές του Μπαχρέιν, το τελευταίο «ασημί βέλος» που θα οδηγήσει στη Formula 1.

Αναμφίβολα το 2024 έχει ιστορική σημασία, καθώς πρόκειται για την τελευταία σεζόν του Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes-AMG στη Formula 1. O Βρετανός πήγε στη γερμανική ομάδα το 2013 και μαζί της κατέκτησε έξι παγκόσμιους τίτλους και αμέτρητα ρεκόρ.

Όλες όμως οι όμορφες ιστορίες έχουν τέλος και το 2025 ο Χάμιλτον θα γίνει οδηγός της Scuderia Ferrari σε μία κίνηση που τάραξε τα νερά του σπορ. Η είδηση αυτή δεν προκάλεσε σοκ μόνο στην F1 αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.

The morning session has been cut short for track repairs so we’re getting an early lunch 🥙



We’ve been working steadily through our programme with 39 laps on the board so far today 👏 pic.twitter.com/5197KsIqOl