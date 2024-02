H ριζοσπαστική λύση που υιοθέτησε φέτος η γερμανική ομάδα στο μονοθέσιό της είναι νόμιμη και οι αντίπαλοί της δεν μπορούν παρά να επιχειρήσουν να την αντιγράψουν.

Αν κάτι τράβηξε την προσοχή του κόσμου της Formula 1 κατά την περίοδο των παρουσιάσεων των νέων μονοθεσίων ήταν η νέα Mercedes W15. To τελευταίο μονοθέσιο της γερμανικής ομάδας που θα οδηγήσει ο Λιούις Χάμιλτον πριν πάει στη Scuderia Ferrari δεν έχει μόνο νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, αλλά και ενδιαφέρουσες λύσεις.

Η εμπρός αεροτομή και η διάταξή της έκανε χρήστες των social media να... παραμιλούν. Αρκετοί μάλιστα προσπάθησαν να κάνουν τις δικές τους τεχνικές αναλύσεις και αμφισβήτησαν τη νομιμότητά της.

Βέβαια δεν κέντρισε το ενδιαφέρον μόνο των φίλων του σπορ αλλά και των τεχνικών τμημάτων των ομάδων που αξιολόγησαν το σχεδιασμό της W15. Αυτό έγινε διότι η διάταξη των στοιχείων της εμπρός αεροτομής είναι πρωτοφανής για τα σημερινά δεδομένα.

Είναι όμως νόμιμη; Σύμφωνα με το formu1a.uno η Mercedes-AMG επιβεβαίωσε πως ήδη έχει πάρει την έγκριση της FIA ώστε να αγωνιστεί με τη νέα εμπρός αεροτομή. Αυτό δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για τη γερμανική ομάδα, καθώς το 2020 όταν εξέπληξε τους πάντες με το DAS, είχε πάρει πρώτα έγκριση από την παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού πως είναι νόμιμο ώστε να το χρησιμοποιήσει.

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, άνθρωποι από δύο διαφορετικές ομάδες δεν βρήκαν λόγους ώστε ο σχεδιασμός της εμπρός αεροτομής της Mercedes να είναι παράνομος. Το ζήτημα στην όλη υπόθεση είναι αν πηγαίνει κόντρα στο «πνεύμα» των τεχνικών κανονισμών της F1.

Σε αυτή την περίπτωση, η FIA δρα και αλλάζει τους κανονισμούς της επόμενης χρονιάς. Στο παρελθόν βέβαια τέτοιες κινήσεις έχουν δεχθεί κριτική, καθώς μειώνουν τις δυνατότητες των ομάδων να καινοτομήσουν.

Είναι όμως αρκετό αυτό ώστε η Mercedes να επιστρέψει στην κορυφή; Αναμφίβολα η W15 θα τραβήξει τα βλέμματα στις χειμερινές δοκιμές του Μπαχρέιν που θα διεξαχθούν από τις 21 έως τις 23 Φεβρουαρίου.

