Η γερμανική ομάδα εξέπληξε τους πάντες με την καινοτομία της νέας W15 E-Performance και αναμένεται να μπει στο μικροσκόπιο των αντιπάλων της.

Η Mercedes-AMG παρουσίασε πριν από λίγες ημέρες τη νέα W15 E-Performance και έκανε αίσθηση με την αλλαγή σχεδιασμού της. Η γερμανική ομάδα άλλαξε σχεδιαστική φιλοσοφία και παράλληλα επέλξε έναν νέο χρωματισμό που άφησε γενικά θετικές εντυπώσεις.

Ωστόσο όπως όλες οι ομάδες έτσι και η Mercedes, επέλεξε να κρύψει πολλές λεπτομέρειες στην παρουσίαση της W15. Αυτές έγιναν αντιληπτές στο shakedown που πραγματοποίησε στο Σίλβερστον, με πιο φανερή να είναι η καινοτόμα εμπρός αεροτομή.

Στα social media ήταν αντικείμενο συζήτησης με πολλούς να προσπαθούν να «ξεκλειδώσουν» τα μυστικά της νέας εμπρός αεροτομής. Ο πολύπειρος τεχνικός αναλυτής του F1 TV, Κρεγκ Σκάρμπορο, ανέλυσε στο κανάλι του Πίτερ Ουίνσντορ στο Youtube τη νέα Mercedes W15.

«Από όλες τις ομάδες, μπορούμε να δούμε πως η Mercedes έχει κάνει πρόοδο με το μονοθέσιό της. Είναι ανοικτοί με τα προβλήματα που είχαν και τώρα με τον Τζέιμς Άλισον να έχει τον πλήρη έλεγχο φαίνεται πως κάνουν τα σωστά βήματα. Το μεγάλο πρόβλημα με το προηγούμενο μονοθέσιο ήταν πως είχε πολύ αδύναμο πίσω μέρος. Η πίσω ανάρτηση δεν ήταν εναρμονισμένη με το δάπεδο και ο Λιούις Χάμιλτον δεν ένιωθε άνετα με τη θέση οδηγού. Φέτος αυτό το άλλαξαν όπως επίσης και τη γεωμετρία των αναρτήσεων. Έκαναν τεράστια δουλειά σε αυτόν τον τομέα και μαζί με τη δουλειά στο δάπεδο έλυσαν το μεγάλο μειονέκτημα που είχαν τα προηγούμενα δύο χρόνια», είπε ο Σκάρμπορο.

Επιπλέον αναφέρθηκε καις στις λεπτομέρειες που ξεχώρισαν με επίκεντρο την εμπρός αεροτομή. Ο Σκάρμπορο πιστεύει πως ορισμένοι θα πουν πως πρόκειται για λύση εκτός κανονισμών και θα είναι αντικείμενο συζήτησης το επόμενο χρονικό διάστημα.

«Στην αρχή όταν είδα το μονοθέσιο πίστεψα πως είναι αρκετά απλοϊκό. Όταν το είδα ενδελεχώς, παρατήρησα πως δεν ακολουθούν τη λογική της Red Bull, της Alpine, της Ferrari ή της Aston Martin. Έχουν ορισμένες μοναδικές ιδέες. Κάτι άλλο που ξεχώρισα είναι η εμπρός αεροτομή. Στις αλλαγές που έγιναν το 2022 οι κανονισμοί επιτρέπουν τέσσερα στοιχεία στην εμπρός αεροτομή. Όταν κοιτάμε προσεκτικά βλέπουμε πως θυμίζει τις αεροτομές που είχαμε στην αρχή της χιλιετίας. Όταν μετράς τα στοιχεία είναι τρία αντί για τέσσερα. Τι έκαναν ακριβώς εκεί; Στένεψαν πολύ το άνω στοιχείο ώστε να είναι εντός πλαισίου των κανονισμών και παράλληλα η εμπρός αεροτομή να λειτουργεί αποτελεσματικά. Την αποκαλώ “αεροτομή 3.1”. Είμαι σίγουρος πως θα γίνει συζήτηση ανάμεσα στην FIA και τις ομάδες για το αν τέτοιες λύσεις χρειάζονται στη Formula 1. Σίγουρα θα υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας που θα λένε πως η αεροτομή είναι παράνομη, αλλά αυτό που βλέπω είναι μία έξυπνη αλλά νόμιμη λύση», πρόσθεσε.

