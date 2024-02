Το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της τσέχικης μάρκας ανανεώνεται, σχεδιαστικά και όχι μόνο.

Σε περίοδο προϊοντικής ανανέωσης βρίσκεται η Skoda, ώστε να συνεχίσει την ανοδική πορεία στις πωλήσεις που καταγράφηκε το 2023. Μετά λοιπόν τις νέες γενιές των Kodiaq και Superb, η τσέχικη μάρκα του Ομίλου Volkswagen είναι έτοιμη να παρουσιάσει την ανανεωμένη Octavia. Πρόκειται για το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο της Skoda, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και στην Ελλάδα, χάρη στην αξιοπιστία του, τους χώρους και τον πλούσιο εξοπλισμό.

Η επίσημη αποκάλυψη θα γίνει διαδικτυακά στις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι τότε η Skoda δίνει στη δημοσιότητα σκίτσα του best seller της. Οι σχεδιαστικές αλλαγές εντοπίζονται στα φωτιστικά σώματα, τη γρίλια και τους προφυλακτήρες, που έχουν ως στόχο να δώσουν στην Octavia πιο σύγχρονη και δυναμική εμφάνιση.

Η Skoda Octavia θα συνεχίσει να κυκλοφορεί σε αμάξωμα sedan και station wagon, αλλά και σε εκδόσεις Sportline και την κορυφαία από πλευράς επιδόσεων RS. Πέρα από τους συμβατικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, η Octavia κυκλοφορεί σε εκδόσεις mild-hybrid και plug-in hybrid.

The refreshed #SkodaOctavia's exterior sketches reveal a refined look with new headlights, redesigned bumpers, and an updated #Skoda grille. Don't miss the digital world premiere on 14 Feb.😍

🔗https://t.co/HsbPpSLFam pic.twitter.com/c5xC4ISDjt