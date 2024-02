Το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 είναι αρκετά περιζήτητο με ολοένα και περισσότερες πίστες να ψάχνουν τρόπο να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.

Από την αρχή της χιλιετίας η Formula 1 ήθελε να επεκταθεί σε περισσότερες πίστες, μεγαλώνοντας τον αριθμό ετήσιων αγώνων. Το 2003 το καλεντάρι περιλάμβανε 16 αγώνες και μέσα σε δύο χρόνια ο αριθμός αυτός έφτασε στους 19. Φέτος το πρόγραμμα αγώνων περιλαμβάνει συνολικά 24 Grand Prix, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά στην ιστορία.

Παρά τα παράπονα των ομάδων και των οδηγών πως ήδη ο αριθμός αυτός είναι υπέρογκος, οι ιθύνοντες του σπορ εξετάζουν το σενάριο των 25 ή 26 αγώνων σε κάθε σεζόν. Αυτό έχει προκαλέσει ενδιαφέρον από διάφορες πίστες ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Formula 1.

Μία από αυτές είναι η Μαλαισία. Η χώρα της Ασίας διαθέτει τη Σεπάνγκ, μια υπερσύγχρονη διαδρομή που βρισκόταν στο καλεντάρι του σπορ από το 1999 έως και το 2017.

1999 Malaysian GP: Michael Schumacher's Pole Position Lap.



MSC's first Qualifying Session after returning from braking his leg and he qualifies almost a second ahead of P2. What a lap. 💪#KeepFightingMichael #Schumacher pic.twitter.com/k1vW1ZlbJn