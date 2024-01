Από το 2030 και μετά, η Volkswagen θα λανσάρει τα ηλεκτρικά μοντέλα R. Μέχρι τότε ας απολαύσουμε το νέο Golf R.

Το 2024 είναι έτος - ορόσημο για το Golf, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από το λανσάρισμα της πρώτης γενιάς του best seller της Volkswagen. Στην εκδήλωση Ice Race in Zell am See, στην Αυστρία, η γερμανική εταιρεία παρουσίασε όλη τη γκάμα του ανανεωμένου Golf. Στην περίπτωση όμως του Golf R θα πρέπει να κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή - έως τα μέσα του 2024 - για να το δούμε χωρίς καμουφλάζ.

Επίσης μέσα στους επόμενους μήνες θα μάθουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Golf R. Σίγουρη είναι η τετρακίνηση, ενώ η μέγιστη ισχύς του 2λιτρου turbo κινητήρα θα ξεπεράσει τους 320 ίππους του τωρινού μοντέλου.

Από το 2030 η Volkswagen θα αρχίσει να λανσάρει τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της οικογένειας R, ανάμεσά τους και το Golf R.

