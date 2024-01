O Βρετανός οδηγός της McLaren Racing στη Formula 1 θα εντάξει στο δυναμικό της φίρμας του, Quadrant, έναν διάσημο Youtuber με πάνω από ένα δισ. προβολές.

Πίσω στο 2020 ο Λάντο Νόρις αποφάσισε να ιδρύσει την Quadrant. H φίρμα του ειδικεύεται σε δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για τα social media και το Youtube, με έμφαση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. To περιεχόμενο αντικατοπτρίζει το πάθος του Νόρις για τους αγώνες και μας δίνει μια διαφορετική οπτική από τη ζωή του εκτός πίστας.

Μέχρι σήμερα έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους, ενώ το αρχικό γράμμα του brand, «Q», βρίσκεται στο κράνος του οδηγού της McLaren στη Formula 1.

Για το 2024 η Quadrant θα συνεργαστεί με τον διάσημο Youtuber, Ουίλ Λένι, ο οποίος είναι γνωστός ως: WillNE. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως θα είναι ο συνιδιοκτήτης του brand, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις δραστηριότητές της. To περιεχόμενο των βίντεό του είναι κυρίως αστεία σκετσάκια και memes, και έχουν σημειώσει πάνω από ένα δις. προβολές σε όλο το φάσμα των social media.

QUADRANT welcomes @WillNE as Co-Owner 🤝



QUADRANT's mission is to create more entertaining and uplifting stories than anyone else.



Will's expertise, creativity, and dedication to our mission make him an invaluable leader to our team and we look forward to achieving great things… pic.twitter.com/L9DzW9ipxd