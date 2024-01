Κάρλος Σάινθ: «Όσα κάνει ο πατέρας μου σε αυτή την ηλικία είναι απίστευτα» (vid)

Ο οδηγός της Ferrari στη Formula 1 αποθέωσε τον πατέρα του για την επική του νίκη στο Ράλλυ Ντακάρ.

Το Ράλλυ Ντακάρ του 2024 ολοκληρώθηκε στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας με τον Κάρλος Σάινθ να γράφει ιστορία. Σε ηλικία 61 ετών, 9 μηνών και 7 ημερών, ο Ισπανός έγινε ο γηραιότερος νικητής στον πιο δύσκολο αγώνα εκτός δρόμου του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο Σάινθ έφθασε τις 4 νίκες στο Ντακάρ και μάλιστα με τέταρτο διαφορετικό κατασκευαστή: με τη Volkswagen το 2010, με την Peugeot το 2018, με την ΜΙΝΙ το 2020 και φέτος με την Audi!

Στον τερματισμό τον περίμενε ο γιος του - οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 - Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Πανευτυχής και περήφανος, ο 29χρονος Ισπανός αποθέωσε τον πατέρα του. «Είμαι περήφανος, ανακουφισμένος και προφανώς πολύ χαρούμενος για την επιτυχία του. Είναι απίστευτος και μάλιστα σε αυτή την ηλικία. Αυτό το project (σ.σ με την Audi) ήταν το όνειρό του και το έκανε πραγματικότητα».

