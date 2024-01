Η ενδέκατη ειδική διαδρομή του δυσκολότερου αγώνα του πλανήτη, εν πολλοίς έκρινε και τον φετινό νικητή.

Ο Κάρλος Σάινθ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από την ενδέκατη δοκιμασία του 46ου Ράλλυ Ντακάρ, που αφορούσε 420 χρονομετρημένα με εκκίνηση από την Αλ Ούλα και τερματισμό στη Γιανμπού.

Εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα του Σεμπαστιέν Λεμπ και πλέον έχει απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο. «Κλειδωμένη» δείχνει η νίκη στα φορτηγά και στην κατηγορία Challenger, τίποτα δεν έχει κριθεί σε μοτοσικλέτες και SSV ενώ στα Quad έχουμε πραγματικό θρίλερ. Ας τα δούμε αναλυτικά..

Ο έμπειρος Γκερλέν Σισερί έκανε το δύο στα δύο με το Toyota Hilux της Overdrive Racing. Πίσω του πλασαρίστηκε ο teammate του, Βέλγος Γκιγιόμ ντε Μεβιού, με τα Audi RS Q e-tron των Σάινθ και Ματίας Έκστρομ να ακολουθούν.

Όμως για τον Matador, ήταν η ημέρα που ουσιαστικά αγκάλιασε την 5η νίκη του στην έρημο και παρθενική για το ηλεκτρικό Audi. Κι αυτό διότι ο Λεμπ έζησε ένα εφιάλτη. Είχε 5 (!) κλαταρισμένα ελαστικά στο Prodrive Hunter, έσπασε ακόμα κι ο γρύλος του και τελικά έμεινε 63οος, χάνοντας 1μιση ώρα.

Έτσι ο Σάινθ θα μπει στην τελευταία ειδική έχοντας προβάδισμα 86 λεπτών, με δεύτερο τον ντε Μεβιού που αργά αλλά σταθερά, σκαρφάλωσε σε θέσεις βάθρου.

