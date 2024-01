Ο θρύλος του παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ είδε την τύχη να του γυρνάει την πλάτη στην προτελευταία ειδική διαδρομή του φετινού αγώνα.

Όνειρο ήταν και πάει και για φέτος για τον Σεμπαστιέν Λεμπ. Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC είδε ξανά τις ελπίδες του για νίκη στο Ράλλυ Ντακάρ να γίνονται κομμάτια!

🚗 @SebastienLoeb closed in within 21 seconds of Carlos Sainz in the 2nd intermediate stage after 92km but had to make a stop at km 132. 🛠 His rival @CSainz_oficial , who started 10 minutes later, has just overtaken him on the special stage route. #Dakar2024 pic.twitter.com/TUAwEcq2XV

Ο Αλσατός που παρά τις χθεσινές ατυχίες του είχε καταφέρει όχι απλά να μείνει στο παιχνίδι αλλά και να πλησιάσει τον Κάρλος Σάινθ στη γενική κατάταξη, πίεσε πολύ στην ενδέκατη και προτελευταία ειδική διαδρομή που ξεκίνησε από την Αλ Ούλα και αφορούσε 420 χρονομετρημένα χιλιόμετρα προς τη Γιανμπού.

Ωστόσο, στο 132ο χιλιόμετρο το Prodrive Hunter της BRX σταμάτησε με σπασμένο μπράτσο ανάρτησης εμπρός δεξιά.

🚗 @SebastienLoeb and @FabianLurquin have been halted at 132 km due to broken front right-hand A-arm. 🛠

The duo are reported to have asked their assistance to pick them up and exit the special. They will be able to take starter’s orders tomorrow, but the fight for overall… pic.twitter.com/dkhwEQbd6r