Η ένατη ειδική διαδρομή του δυσκολότερου αγώνα του πλανήτη, εξελίχθηκε σε μονομαχία ανάμεσα σε πρώην πρωταθλητές ράλλυ.

Ο Σεμπαστιέν Λεμπ ήταν ο μεγάλος νικητής της ένατης δοκιμασίας του 46ουυ Ράλλυ Ντακάρ, που αφορούσε 417 χρονομετρημένα χιλιόμετρα με αφετηρία στη Χαϊλ και τερματισμό στην Αλ Ούλα.

Όμως παρότι οι μάχες για τη νίκη σε κάποιες κατηγορίες εντείνονται, σε καμία δεν είχαμε αλλαγή στα ηνία της γενικής κατάταξης.

Αυτοκίνητα

Την τέταρτη πρωτιά σε εννέα ειδικές διαδρομές πανηγύρισε ο Σεμπαστιέν Λεμπ, που έφτασε στον τερματισμό ταχύτερα απ’ όλους, οδηγώντας το Prodrive Hunter της BRX. O εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, ήταν 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ταχύτερος από έναν άλλο θρύλο, τον Κάρλος Σάινθ, την ώρα που το Top-3 συμπλήρωσε το Century C6 του Ματιέ Σεραντορί.

Με τρεις ημέρες δράσης να απομένουν, 20 λεπτά χωρίζουν πλέον τον Ισπανό της Audi Sport από τον Γάλλο, με τον Βραζιλιάνος Λούκας Μοράες με το Hilux της Toyota Gazoo Racing να τους ακολουθεί στη γενική κατάταξη.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, είχαμε ένα νέο πρόσωπο στην κορυφή των χρόνων – τον Αργεντίνο Νίκολας Καβιλιάσο. Ακολούθησαν ο Χιλιανός Τσαλέκο Λόπεζ και ο Λιθουανός Ρόκας Μπατσιούσκα.

Όμως στη γενική κατάταξη δεν είχαμε κάποια διαφοροποίηση. Ο Αμερικανός Ριτς Γκάθρι εξακολουθεί να έχει προβάδισμα σχεδόν μισής ώρας, με την Ισπανία Κριστίνα Γκουτιέρεζ Ερέρο και τον Λόπεζ να έπονται.

SSV

Στα T4 είχαμε παρόμοιο σκηνικό. Πρώτος χρόνος από τον Κριστιάνο Μπατίστα που έσπασε το ρόδι φέτος, δεύτερος χρόνος από τον Χαβιέ ντε Σουλτρέ.

Όμως ήταν πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη θέση για τον Γάλλο, καθώς του επέτρεψε να ανοίξει τη διαφορά από την Αμερικανίδα Σάρα Πράις στα 28 λεπτά!

Φορτηγά

Όσο κι αν φανεί παράξενο, και στην κατηγορία βαρέων βαρών αυτός που επιβλήθηκε βρέθηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφή. Ο λόγος για τον Ολλανδό Γκερτ Χούζινκ που τοποθέτησε εαυτόν μπροστά από τους Μάρτιν Μάτσικ και Αλές Λοπρές.

Truck racing in epic landscapes at #Dakar2024



Let's go! 🚚🚚 pic.twitter.com/tGW1V8audZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2024

Τους δύο Τσέχους που εξακολουθούν να προηγούνται στη γενική κατάταξη, με 114 λεπτά να τους χωρίζουν. Όσο για τον Ολλανδό Μίτσελ Φαν Ντεν Μπρίνκ, έπεσε τρίτος, άλλα 16 λεπτά πιο πίσω.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς, η ένατη ειδική διαδρομή ανήκε στον Αντριέν φαν Μπεβερέν της Monster Energy Yamaha, που ήταν 32 δευτερόλεπτα μπροστά από τον teammate του, Ρίκι Μπράμπεκ, και 4 λεπτά από τον Πάμπλο Κουιντανίγια που οδηγεί επίσης για την ίδια ομάδα!

Stage 9️⃣ was a good one for number 9️⃣ 🚀@rickyb357 now leads overall by more than 7️⃣ minutes ⏱#Dakar2024 pic.twitter.com/ES3m7kGXm5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2024

Στη γενική ο Μπράμπεκ διατηρεί τα ηνία και μάλιστα άνοιξε και κατά σχεδόν 7 λεπτά τη διαφορά του από τον πέμπτο σήμερα Ρος Μπραντς της Hero.

Quad

Στις γουρούνες που έχουν μείνει μόνο 8 αγωνιζόμενοι στο παιχνίδι, ο Αλεξάντρ Ζιρού ήταν 5 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μανουέλ Αντουγιάρ.

Οι δυο τους συνέχισαν το «μία σου και μία μου» που κάνουν εδώ και μερικές μέρες, με τον Γάλλο να μειώνει το προβάδισμα του Αργεντίνου στα 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα! Τρίτος στην ειδική αλλά και στη γενική, ήταν και σήμερα ο Σλοβάκος Γιουράι Βάργκα.

Η επόμενη ημέρα

Ακολουθεί η δέκατη από τις συνολικά δώδεκα ειδικές διαδρομές του φετινού Ράλλυ Ντακάρ. Πληρώματα και αναβάτες θα εκκινήσουνκαι θα τερματίσουν στην Αλ Ούλα.

Όμως σε αυτό το loop, θα προλάβουν να καλύψουν συνολικά 612 χιλιόμετρα, τα 371 εκ των οποίων θα είναι χρονομετρημένα.

We are always running for the thrill of it 🔥#Dakar2024 pic.twitter.com/XFGkODVFFI — DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2024



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool