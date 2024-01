Η όγδοη ειδική διαδρομή του δυσκολότερου αγώνα του πλανήτη, ανήκει ολοκληρωτικά στα Audi RS Q e-tron.

Ήταν μία ημέρα που έφερε μόνο χαμόγελα στο στρατόπεδο της Audi Sport που σάρωσε στην όγδοη ειδική διαδρομή του 46ου Ράλλυ Ντακάρ και τα 458 χρονομετρημένα χιλιόμετρα από το Αλ Ντουαντίμι ως τη Χαϊλ.

Όμως στις γενικές κατατάξεις, όλων των κατηγοριών, δεν υπήρξαν ανατροπές.

🏜 All those who wander are not lost. Some are just riding the #Dakar2024 pic.twitter.com/9dHhMlkmRf — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2024

Αυτοκίνητα

Η ημέρα ανήκε στα Audi RS Q e-tron που έκαναν το 1-2-4! Ο Σουηδός Ματίας Έκστρομ σημείωσε την καλύτερη επίδοση, με τον Στεφάν Πετερασνέλ να τον πλαισιώνει. Ο Γκιρλέν Σισερί με το Hilux της Overdrive Racing χάλασε το απόλυτο για τα ηλεκτρικά αγωνιστικά, αφού πλασαρίστηκε μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ.

Όμως ο Ισπανός ήταν πιο χαρούμενος απ’ όλους, αφού κατάφερε να πάρει σχεδόν έξι λεπτά από τον δέκατο σήμερα Σεμπαστιέν Λεμπ (Hunter BRX) κι έτσι να ανοίξει τη μεταξύ τους διαφορά στα 24 λεπτά.

Τους ακολουθεί στη γενική κατάταξη ο Βραζιλιάνος Λούκας Μοράες με το Hilux της Toyota Gazoo Racing.

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, ο Σαουδάραβας Σαλέχ Αλσαίφ ήταν ξανά πρωταγωνιστής, αυτή τη φορά και με τον καλύτερο χρόνο της ημέρας, μπροστά από τον Μιτς Γκάθρι και τους Κριστίνα Γκουτιέρεζ Ερέρο-Φραντσίσκο Λόπεζ.

🎬 Dive into the top moments of Stage 7 in the Challenger and SSV categories as Mitchell Guthrie leads the way, gearing up for Stage 8.#Dakar2024 pic.twitter.com/WlAktTwi1D — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2024

Την τριάδα δηλαδή που έχει το πάνω χέρι και στη γενική κατάταξη, αν και ο Αμερικανός είναι πια το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, αφού έχει προβάδισμα 34 λεπτών.

SSV

Στα T4, o Πορτογάλος Ζοάο Φερέιρα έσπασε τα χρονόμετρα και κατάφερε να κόψει 213 δευτερόλεπτα από τη διαφορά του από τον Χαβιέ ντε Σουλτρέ.

A heavy one for Óscar Ral Verdú and Xavi Blanco on Stage 7 💥#Dakar2024 pic.twitter.com/3ToIjfmmsy — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2024

Ο Γάλλος εξακολουθεί να προηγείται αλλά πλέον η διαφορά τους είναι στα 7 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, με την Αμερικανίδα Σάρα Πράις να ακολουθεί από κοντά.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών, αυτός που επιβλήθηκε ήταν ο Ολλανδός Μίτσελ Φαν Ντεν Μπρίνκ, έστω και με βραχεία κεφαλή έναντι του Μάρτιν Μάτσικ.

Ωστόσο, πλέον μπορεί να ελπίζει μόνο σε κάποια ατυχία του Τσέχου, καθώς είναι σχεδόν δύο ώρες μπροστά στη γενική κατάταξη.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς, η όγδοη ειδική διαδρομή αποδείχθηκε οικογενειακή υπόθεση, με τους Αργεντίνους Κέβιν και Λουτσιάνο Μπεναβίδες να κάνουν το 1-2 με τις μοτοσικλέτες των Red Bull KTM και Husqvarna Factory Racing αντίστοιχα. Τους ακολούθησε ο Γάλλος Αντριέν φαν Μπεβερέν της Monster Energy Honda, σε μία ημέρα όπου λιγότερα από δυόμιση λεπτά χώριζαν τους πρώτους έξι!

Ρίκι Μπράμπεκ και Ρος Μπραντς ήταν στις θέσεις 7 και 8, όμως ο Αμερικανός ήταν 41 δευτερόλεπτα μπροστά από τον αναβάτη από τη Μποτσουάνα και έτσι άνοιξε τη διαφορά τους στην κορυφή της γενικής κατάταξης στα 42!

Όμως οι υπόλοιποι τους πλησίασαν και ο Χοσέ Ιγνάσιο Κορνέχο είναι στα 4 λεπτά, ο φαν Μπεβερέν στα 11 και ο Κέβιν Μπεναβίδες στα 20.

Quad

Στις γουρούνες που έχουν μείνει μόνο 8 αγωνιζόμενοι στο παιχνίδι, αυτή τη φορά ο Μανουέλ Αντουγιάρ είχε απάντηση στην διαρκή πίεση του Αλεξάντρ Ζιρού.

Αυτή τη φορά ο Αργεντίνος ήταν ταχύτερος, πρόσθεσε 5 λεπτά στο μαξιλαράκι ασφαλείας του και πλέον είναι στα 11 μπροστά από τον Γάλλο. Τρίτος στην ειδική αλλά και στη γενική, ήταν ο Σλοβάκος Γιουράι Βάργκα.

Η επόμενη ημέρα

Ακολουθεί η ένατη από τις συνολικά δώδεκα ειδικές διαδρομές του φετινού Ράλλυ Ντακάρ. Πληρώματα και αναβάτες θα εκκινήσουν από τη Χαϊλ και θα τερματίσουν στην Αλ Ούλα.



Θα καλύψουν συνολικά 639 χιλιόμετρα, τα 417 εκ των οποίων θα είναι χρονομετρημένα.



Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool