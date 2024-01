Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνεχιστούν αυτό το μήνα τα γυρίσματα της ταινίας για τη Formula 1 στην οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Μπραντ Πιτ.

Έπειτα από μήνες σιωπής, έχουμε νέα για την επικείμενη νέα ταινία για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη. Το πρότζεκτ, το οποίο δεν έχει ακόμη επίσημη ονομασία, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει ο Μπραντ Πιτ, θα συνεχίσει τα γυρίσματά του αυτό το μήνα στις ΗΠΑ.

H τοποθεσία ωστόσο προκαλεί έκπληξη, διότι δεν σχετίζεται άμεσα με τη Formula 1. Τα γυρίσματα της ταινίας θα συνεχιστούν στην πίστα της Ντεϊτόνα για τον επερχόμενο 24ωρο αγώνα που υπάγεται στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA.

Σύμφωνα με το RACER, το κύριο μέρος των γυρισμάτων θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 19-21 Ιανουαρίου στο πλαίσιο του «Roar Before the 24». Πρόκειται για το επίσημο τριήμερο δοκιμών πριν το θρυλικό 24ωρο αγώνα στη Φλόριντα. Σε αντίθεση με τα γυρίσματα σε GP της F1, στην Ντεϊτόνα θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια επίσημων δοκιμών.

H παραγωγή θα χρησιμοποιήσει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο προδιαγραφών GT3, το οποίο θα έχει ειδικό χρωματισμό για τις ανάγκες της ταινίας. Αναμένεται μάλιστα να το οδηγήσει και ο Πιτ στα πλαίσια των γυρισμάτων. Είναι άγνωστο αν αυτό θα ισχύσει και για τον αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στις 27-28 Ιανουαρίου. Ωστόσο η παραγωγή αναμένεται να συνεχίσει τα γυρίσματα στην πίστα.

