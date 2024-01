Ράλλυ Ντακάρ 4η ΕΔ – Αντεπίθεση Λεμπ, μειώνονται οι διαφορές (vid)

Η τέταρτη ημέρα δράσης στην έρημο άφησε υποσχέσεις για επικείμενη κόντρα στη μεγαλύτερη αγωνιστική δοκιμασία στον πλανήτη.

Ξανά νέο πρόσωπο στην κορυφή των χρόνων της ημέρας στο πλαίσιο του 46ου Ράλλυ Ντακάρ, όμως αυτή τη φορά, μετά τα 299 χρονομετρημένα χιλιόμετρα από την Αλ Σαλαμίγια προς την Αλ Χοφούφ, η κορυφή της γενικής κατάταξης δεν άλλαξε. Ο Σεμπαστιέν Λεμπ ήταν ο ταχύτερος οδηγός της ημέρας με το Prodrive Hunter αλλά ο τοπικός ήρωας, Γιαζίντ Αλ Ράτζι με το Hilux της Overdrive Racing, έχει ακόμα τα ηνία.

Αυτοκίνητα

Στις τρεις πρώτες ημέρες του φετινού αγώνα, ο Λεμπ είχε δύο εφιαλτικές, στις οποίες έχασε πολύ χρόνο. Στις άλλες δύο προσπάθησε να τον καλύψει. Έτσι και τώρα, που σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας, αν και η συγκεκριμένη ΕΔ δεν άφηνε πολλά περιθώρια για μεγάλες αλλαγές.

Here's your winner from today: Sébastien Loeb 👏



Catch up and hear what he said back here at our bivouac in Al Hofuf 🔊



* Big smiles will be included in this post... 😎#teambahrain@SebastienLoeb pic.twitter.com/UIV1MM2zGa — Bahrain Raid Xtreme (@BRaidXtreme) January 9, 2024

Ο Αλσατός ήταν μπροστά από δύο Άραβες - 68 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Αλ Ράτζι που διατηρεί τα ηνία της γενικής και 82 του Νάσερ Αλ Ατίγια που με ένα ιδιωτικό Hunter, κυνηγάει φέτος το χατ-τρικ. Την πεντάδα συμπλήρωσαν δύο Audi RS Q e-tron, με τους γερόλυκους Κάρλος Σάινθ και Στεφάν Πετερανσέλ να είναι στο… πεντάλεπτο.

Ο Ισπανός είναι αυτός που καταδιώκει τον Αλ Ράτζι σε συνολικό χρόνο, με 4μιση λεπτά να τους χωρίζουν, την ώρα που τρίτος είναι πλέον ο Αλ Ατίγια, που «προσπέρασε» τους Λούκας Μοράες (Toyota Gazoo Racing) και Ματίας Έκστρομ (Audi).

Challenger

Στα χαμηλού βάρους buggies και την κατηγορία που μέχρι πέρυσι ξέραμε ως T3, η… οικογένεια Γκοκζάλ επέστρεψε! Ο Ερίκ ήταν ξανά ταχύτερος, με τον θείο του, Μιχάλ, να τον πλαισιώνει.

Chillin' on a desert beach, soaking up the Dakar rays – where dunes meet the ultimate rally waves! 😎🇸🇦 #Dakar2024 pic.twitter.com/R2R8Rab0RB January 9, 2024

Στη γενική όμως, πίσω από τον Ερίκ που απολαμβάνει προβάδισμα μισής ώρας, είναι… μπαμπάς Γκοκζάλ, ο Μάρεκ, που τοποθέτησε εαυτόν μπροστά από τους Αμερικανούς Μίτσελ Γκάθρι και Όστιν Τζόουνς.

SSV

Στα Τ4, οι δύο πρώτοι της προηγούμενης ημέρας, σήμερα άλλαξαν θέσεις. Ταχύτερος όλων ήταν ο Πορτογάλος Ζοάο Φερέιρα και σχεδόν τρία λεπτά πίσω του τερμάτισε ο Σαουδάραβας Γιασίρ Σεαϊντάν.

Όμως, είναι ο όγδοος στην ΕΔ4, Ισπανός Ζεράρ Φαρές Γκιουέλ, που διατηρεί την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη. Και μάλιστα με προβάδιμα 14+ λεπτών.

Φορτηγά

Στην κατηγορία βαρέων βαρών είχαμε ξανά αλλαγή σκυτάλης, με τον Ολλανδό Γιάνους Φαν Κάστερεν να φτάνει στον τερματισμό ταχύτερα από τον ομοεθνή του Μίτσελ Φαν Ντερ Μπρίνκ και τον νικητή της προηγούμενης ημέρας, τον Τσέχο Αλές Λοπρές. Από δεύτερος χθες, σήμερα έκανε το παραπάνω βήμα και κέρδισε την ειδική.

Έτσι, ο Φαν Κάστερεν ανέκτησα τα ηνία και στη γενική κατάταξη, με «αέρα» 5 λεπτό από τον Λοπρές.

Μοτοσικλέτες

Στους δύο τροχούς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ημέρας ήταν ο Χοσέ Ιγνάσιο Κορνέχο Φλορίμο της Monster Energy Honda Team! Ο Χιλιανός πήρε τη δεύτερη φετινή του πρωτιά και με αυτή πέρασε και πρώτος στη συνολική κατάταξη!

POV: You ride the Dakar to get away from the traffic... and then this happens 😁🏍🏍🏍🏍🏍



Who can you spot in this clip? 🧐#Dakar2024 pic.twitter.com/8wJHHHauj4 — DAKAR RALLY (@dakar) January 9, 2024

Είναι 75 δευτερόλεπτα μπροστά από τον τέταρτο σήμερα, Ρος Μπραντς από τη Μποτσουάνα (Hero), και πέντε λεπτά μπροστά από τον αναβάτη που τον καταδίωκε όλη μέρα, τον Αμερικανό teammate του, Ρίκι Μπράμπεκ.

Quad

Στις γουρούνες είχαμε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέο νικητή – αυτή τη φορά τον Αργεντίνο Μανουέλ Αντουγιάρ, που ήταν 32 δευτερόλεπτα ταχύτερος του Αλεξάντρ Ζιρού και δέκα λεπτά μπροστά από τον Βραζιλιάνο Μαρσέλο Μεδέιρος.

Με την επίδοσή του πέρασε και στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης, με τον Γάλλο να τον ακολουθεί.

Η επόμενη ημέρα

Η πέμπτη ημέρα του 46ου Ράλλυ Ντακάρ απλώνεται σε συνολικά 645 χιλιόμετρα, με μόλις τα 118 εκ των οποίων να αφορούν χρονομετρημένη ειδική διαδρομή.

Η εκκίνηση είναι στην Αλ Χοφούφ, ενώ ο τερματισμός στη Σουμπαϊτά.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool