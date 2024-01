Σαν Σήμερα: Η ομάδα που κέρδισε στην F1 με το… καλημέρα

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν μείνει αλησμόνητα. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ιδιαίτερη μέρα η σημερινή καθώς θα μάθουμε πότε μία νεοφώτιστη ομάδα κατάφερε να καταπλήξει τον κόσμο της Formula 1 κερδίζοντας στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα. Επιπλέον θα μάθουμε για τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων για το 1972 και την πρώτη γυναίκα που οδήγησε στην F1.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, ο αείμνηστος Ρόνι Πέτερσον μοιράστηκε μια Ferrari 312PB με τον βετεράνο Τιμ Σένκεν και πήραν τη νίκη στα 1000 χιλιόμετρα του Μπουένος Άιρες, τον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC). Οι νικητές, άφησαν πίσω τους την έτερη Ferrari των Κλέι Ρεγκατσόνι και Μπράιαν Ρέντμαν.

#GreastestSportsPrototypes Ferrari 312P. Clean swept the 1972 WSC. Very fast. Sounded good too http://t.co/uJ63vvVKMS pic.twitter.com/dWIv60KgvV