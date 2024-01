Ο ταλαντούχος Σεθ Κιντέρο θα αγωνιστεί φέτος στην κορυφαία κατηγορία του επικού Ράλλυ Ντακάρ.

Ήρθε η ώρα της μεγαλύτερης αγωνιστικής πρόκλησης στον πλανήτη: το Ράλλυ Ντακάρ! Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα διεξαχθεί στη Σαουδική αλλά θα έχει κατά 60% νέα εδάφη και πληρώματα και αναβάτες καλούνται να δοκιμαστούν σε μία πρωτοφανή 48ωρη ειδική διαδρομή που καλύπτει 600 αγωνιστικά χιλιόμετρα.

👇 The official route of Dakar 2024!

🚩 AlUla - Yanbu 🏁

📏 7,891 km (4,727 km of SS)



➡️ #Dakar2024 #DakarInSaudi pic.twitter.com/HKXnFp6Dt2