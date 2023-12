Ο Βραζιλιάνος με μεγάλη καριέρα ως οδηγός αλλά και team manager «έφυγε» στα 56 του χρόνια.

Φτωχότερος είναι ο παγκόσμιος μηχανοκίνητος αθλητισμός, αφού ο Ζιλ ντε Φεράν δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο επιτυχημένος οδηγός με πληθώρα επιτυχιών στην άλλη πλευρά του Ατλακτικού ωκεανού αλλά και σημαντική παρουσία σε διοικητικούς ρόλους ομάδων της Formula 1, «έφυγε» ξαφνικά, σε ηλικία 56 ετών.

Ο Βραζιλιάνος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αγωνιζόταν παρέα με τον γιο του, Λιούκ, στο εντυπωσιακό «The Concourse Club», στο Μαϊάμι. Αιτία θανάτου σύμφωνα με το δημοσιογραφικό πρακτορείο Associated Press ήταν ανακοπή καρδιάς.

The fastest oval driver of all time has left us. RIP Gil de Ferran, 2003 Indy 500 champion. The one time I met him, he was just as friendly as could be



241.428 mph at California Speedway still stands as the fastest closed circuit qualifying speed ever pic.twitter.com/73m4CQHYdj — nascarman (@nascarman_rr) December 30, 2023

Ο Ντε Φεράν γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 1967 στο Παρίσι. Ξεκίνησε από μικρός τους αγώνες, θέλοντας να ακολουθήσει τα βήματα του ινδάλματός του, Έμερσον Φιτιπάλντι.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘80 αγωνιζόταν πλέον σε σημαντικούς θεσμούς, όπως η Formula Ford και μετέπειτα η Βρετανική Formula 3 όπου είχε ως αντιπάλους οδηγούς όπως ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ και ο Ρούμπενς Μπαρικέλο. Μετά από δύο ανταγωνιστικές σεζόν στη Formula 3000, το 1995 μεταπήδησε στο CART.

Gil de Ferran after winning the championship in 2000. pic.twitter.com/kwlcVW9Nl1 — Andrew (@Basso488) December 30, 2023

Κατέκτησε τους τίτλους του 2000 και το 2001 αγωνιζόμενος με τα χρώματα της Penske ενώ το 2001 έτρεξε και σε δύο αγώνες του IndyCar Series, προτού ακολουθήσει πλήρη προγράμματα εκεί το 2002 και το 2003. Πήρε νίκες, φλέρταρε με τους τίτλους και το 2003 κατέκτησε στην τέταρτη και τελευταία του προσπάθεια, τη νίκη στο θρυλικό αγώνα των 500 Μιλίων της Ινδανάπολης.

Το 2008 δημιούργησε τη δική του ομάδα, τη De Ferran Motorsport, με την οποία αγωνιζόταν και ο ίδιος στο American Le Mans Series. Το 2010 αυτή συγχωνεύτηκε με τη Luczo Dragon Racing και ως Ferran Dragon Racing αγωνίστηκε στο IndyCar αλλά δίχως επιτυχία.

INDYCAR is deeply saddened by the passing of two-time series champion and racing legend Gil de Ferran.



Our thoughts are with his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/Yo3b1FkoV7 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) December 30, 2023

Μπορεί να μην έφτασε στη Formula 1 ως οδηγός, το έκανε όμως σε διοικητικό επίπεδο, καθώς το 2005 εντάχθηκε στη BAR-Honda ως Αγωνιστικός Διευθυντής. Θέση από την οποία παραιτήθηκε τον Ιούλιο του 2007.

Τον Ιούλιο του 2018 ανέλαβε τον ίδιο ρόλο στη McLaren, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Ερίκ Μπουλιέ. Έφυγε από την ιστορική ομάδα στις αρχές του 2021 αλλά τον περασμένο Μάιο, επέστρεψε, αυτή τη φορά σε συμβουλευτικό ρόλο.

Everyone at McLaren Racing is shocked and deeply saddened to learn we have lost a beloved member of our McLaren family.



We send our deepest condolences to Gil de Ferran’s family, friends and loved ones. pic.twitter.com/vmyKil7I00 — McLaren (@McLarenF1) December 30, 2023

Η βρετανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση μετά την είδηση του θανάτου του: «Όλοι στη McLaren Racing είμαστε σοκαρισμένοι και λυπημένοι μετά την είδηση της απώλειας ενός αγαπημένου μέλους της οικογένειας της McLaren. Στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του Ζιλ ντε Φεράν. Ήταν ένα σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστικής ομάδας. Ήταν μία τρομερή δύναμη εντός και εκτός πίστας και είχε μόνιμο αντίκτυπο σε όσους αγωνίζονταν και εργάζονταν μαζί του. Θα λείψει σε όλους μας στη McLaren Racing».

Ο Βραζιλιάνος είχε εμπλακεί και στη δημιουργία του πρωταθλήματος της Extreme E.

Morreu Gil de Ferran, brasileiro bicampeão da Indy (2000 e 2001), campeão da Indy 500 de 2003 (com o pódio todo brasileiro). Também teve uma equipe no ALMS, onde foi vice-campeão em 2009 pic.twitter.com/muf60B86pX — Felipe Meira (@Felipemmeira) December 30, 2023

Φωτογραφία: Extreme E