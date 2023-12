Παρά το γεγονός πως οι επιτυχίες ήταν λίγες στη φετινή χρονιά, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έχει μία αγαπημένη στιγμή.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε σεζόν της Formula 1 δίχως να πετύχει κάποια νίκη. Αυτό φαίνεται εξωπραγματικό αν αναλογιστούμε πως ο Βρετανός έχει 103 νίκες από το 2007 που βρίσκεται στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ.

Η Mercedes-AMG δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα μονοθέσιο για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του. Έτσι, είχε ακόμα μία πολύ δύσκολη σεζόν, στην οποία λόγω μονοθεσίου ήταν ανήμπορος να επαναλάβει τις επιτυχίες του παρελθόντος.

Παρά τη μέτρια για τα δεδομένα του σεζόν, ο Χάμιλτον ξεχώρισε μία και μοναδική στιγμή στο 2023 για την οποία ανοίχτηκε: «Προφανώς οι κατατακτήριες δοκιμές της Βουδαπέστης είναι το highlight μου στη σεζόν. Λατρεύω αυτή την πίστα και κατάφερα να εκθρονίσω τη Red Bull, κάτι που μας έδωσε ελπίδα για τον αγώνα. Επιπλέον μου έδωσε πίστη πως αν συνεχίσουμε να πιέζουμε θα καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που θέλουμε».

11 years with this one 💛🙏 pic.twitter.com/VU31JtHcoC