Πώς συναρμολογείται το υβριδικό Hypercar της BMW (vid)

Δείτε πώς δημιουργείται ένα αγωνιστικό πρωτότυπο της BMW το οποίο συμμετέχει στους κορυφαίους αγώνες αντοχής, από το απόλυτο μηδέν!

Οι αγώνες ταχύτητας δεν περιλαμβάνουν μόνο όσα συμβαίνουν στην πίστα ή σε ένα αγωνιστικό τριήμερο. Η δουλειά των ομάδων είναι καθημερινή και πέρα από τα ατελείωτα ταξίδια, ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους, τα μέλη τους το περνάνε στα εργοστάσια.

Εκεί δουλεύουν πάνω στα αγωνιστικά αυτοκίνητά τους και στην προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα. Μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες είναι η συναρμολόγηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Η Team RLL δημοσίευσε στα social media της ένα βίντεο που δείχνει τους μηχανικούς της να δίνουν ζωή στην BMW M Hybrid V8 της. Πρόκειται για το υβριδικό Hypercar θηρίο της γερμανικής φίρμας με το οποίο συμμετέχει στο αμερικανικό πρωτάθλημα αντοχής της IMSA στην κατηγορία GTP. Πρόκειται για την ανάλογη κατηγορία της Hypercar του WEC.

Η BMW M Hybrid V8 ένα άκρως πολύπλοκο αγωνιστικό αυτοκίνητο και αυτό κάνει τη διαδικασία συναρμολόγησης ακόμη πιο συναρπαστική. Περισσότερα στο παρακάτω βίντεο...

BMW M Team RLL has been busy this off season!



Check out the build of the #BMWMHybridV8⬇️ pic.twitter.com/VethVJig20