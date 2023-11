Η pole position του πρωταθλητή στο Άμπου Ντάμπι οδήγησε στην αποκάλυψη ενός στοιχήματος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Χέλμουτ Μάρκο αποτελεί μία αινιγματική προσωπικότητα, που έχει καθορίσει τις καριέρες δεκάδων ταλαντούχων οδηγών. Οδηγώντας άλλους σε μεγαλεία κι άλλους στην αφάνεια, ως υπεύθυνος της Red Bull Junior Team.

Όμως ο Αυστριακός έχει έναν ευρύτερο ρόλο, αφού ο αείμνηστος Ντίτριχ Μάτεσιτζ, του είχε παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο των αγωνιστικών προγραμμάτων της Red Bull. Έτσι, είναι αυτός που έχει τον τελευταίο λόγο για όσα αφορούν τόσο στη Scuderia AlphaTauri όσο και τη Red Bull Racing.

