Κανένας άλλος οδηγός δεν πέτυχε το σκορ του Άλεξ Άλμπον στις κατατακτήριες δοκιμές του 2023.

Η τελευταία μάχη κατατακτήριων δοκιμών στο πλαίσιο του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 του 2023, αυτή του Grand Prixτου Άμπου Ντάμπι, ολοκληρώθηκε. Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την δωδέκατη pole position της χρονιάς και επιβεβαίωσε πως έχει για τα καλά το πάνω χέρι έναντι του teammate του, Σέρχιο Πέρεζ.

Attention turns to the race tomorrow. All to play for in the fight for P7 in the Championship 💪 pic.twitter.com/8e8pfRB2S1