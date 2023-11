Η ηλεκτρική Mercedes G-Class θα είναι «αυθεντική G»

Η Mercedes υπόσχεται ότι το ηλεκτρικό της G-Class θα είναι αυθεντικό 4Χ4

Ο εξηλεκτρισμός της θρυλικής σειράς G-Class της Mercedes-Benz είναι προ των πυλών καθώς η γερμανική μάρκα έχει ανακοινώσει πως μέσα στο 2025 θα προσγειωθεί το νέο EQG. Οι φανατικοί του μοντέλου όλα αυτά τα χρόνια έχουν απολαύσει την σκληροτράχηλη φιλοσοφία του και τις εκπληκτικές εκτός δρόμου δυνατότητες του μοντέλου που συνδυάζονται άψογα με την πολυτέλεια και την αξιοπιστία της Mercedes-Benz.

Είναι εύλογο λοιπόν οι φίλοι της G-Class να έχουν τις αμφιβολίες τους για την ηλεκτρική έκδοση που ετοιμάζει η Mercedes. Σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της εταιρείας πάντως οι φανατικοί της G-Class μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι καθώς το νέο 4Χ4 θα έχει τον ίδιο δυναμικό χαρακτήρα με τους προκατόχους του.

The electric G-Class blends the best of all worlds – sophistication and advanced electric technology – while still being a real G.#MercedesBenz #GClass pic.twitter.com/l9GgrIafI3