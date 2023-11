Ο οδηγός της Scuderia Ferrari δεν είναι αισιόδοξος για το Grand Prix του Σάο Πάολο.

Μπορεί ο Σαρλ Λεκλέρ να παραταχθεί αύριο στην πρώτη σειρά του grid, ωστόσο δεν πιστεύει πως έχει πολλές ελπίδες να κατακτήσει τη νίκη στο Grand του Σάο Πάολο. Στην Pole Position θα είναι για ενδέκατη φορά φέτος ο Μαξ Φερστάπεν, τον οποίο ο Μονεγάσκος δεν πιστεύει πως μπορεί να τον ανταγωνιστεί.

Είναι χαρακτηριστικά όσα είπε ενόψει του εικοστού γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, τονίζοντας την απόσταση ανάμεσα στη Scuderia Ferrari και τη Red Bull Racing μετά από έλεγχο της τηλεμετρίας.

«Τσέκαρα τον τελευταίο γύρο μου και τον τελευταίο γύρο του Μαξ. Ο δικός μου ήταν πολύ καλός. Όμως ήμουν 0.9 sec πίσω. Αν αυτή είναι η πραγματική διαφορά σε απόδοση, ακόμα κι αν τον περάσω στην εκκίνηση δεν θα έχει σημασία, καθώς μετά από 2-3 γύρους θα βρεθεί ξανά μπροστά μου», είπε ο Λεκλέρ.

