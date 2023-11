Ο άτυχος pole-man για το Sprint του Γκραν Πρι του Σάο Πάολο έκανε ενδιαφέρουσες δηλώσεις.

Για πρώτη φορά από το Grand Prix Ρωσίας του 2021, o Λάντο Νόρις πανηγύρισε την Pole Position όσο κι αν αυτή του Sprint Shootout δεν προσμετρά στατιστικά ως τέτοια. Ο οδηγός της McLaren επικράτησε στη συναρπαστική μάχη στην πίστα του Ιντερλάγκος και το ενδιαφέρον είναι πως το έκανε παρότι ήταν απογοητευμένος από τον γύρο του!

«Είναι μία σπουδαία ημέρα. Για να είμαι ειλικρινής, έχω την αίσθηση πως ήταν από τους χειρότερους γύρους που έχω κάνει και είμαι έκπληκτος που είμαι στην πρώτη θέση. Όμως είναι μία ευχάριστη έκπληξη. Νιώθω πως πήραμε το αίμα μας πίσω για τη χθεσινή μας εμφάνιση. Είναι η πρώτη μου pole εδώ και πολύ καιρό, άρα είμαι χαρούμενος», είπε ο Νορις.

Στη συνέχεια ο 23χρονος ρωτήθηκε από τη Ναόμι Σιφ που έκανε τις ερωτήσεις στο πλαίσιο της τηλεοπτικής κάλυψης, για τις ελπίδες που θα έχει να μετατρέψει αυτή την πρωτιά σε μία νίκη στο Σπριντ.

