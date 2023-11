H BMW έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με όσα έγιναν κατά την άτυχη απόπειρα στη διάσημη ανάβαση, στο Κολοράντο των ΗΠΑ.

Η ανάβαση του Pikes Peak, στο Κολοράντο των ΗΠΑ είναι η πιο γνωστή αλλά και απαιτητική στον κόσμο. Ο περίφημος «Αγώνας προς τα σύννεφα» - όπως ονομάζεται - απλώνεται σε μία διαδρομή που έχει μήκος 19,93 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 156 στροφές, με εκκίνηση σε υψόμετρο 2.862 μέτρων και τερματισμό στα 4.302 μέτρα.

Κάθε καλοκαίρι, ιδιώτες αλλά και κατασκευαστές επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα ρεκόρ. Όπως αυτό για το ταχύτερο SUV παραγωγής. Η BMW θέλησε να το πάρει από την Lamborghini Urus, με την ΧΜ, το πρώτο αποκλειστικό μοντέλο της BMW M από την εποχή της θρυλικής Μ1.

Όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενε, με τον Ματ Μάλινς να χάνει τον έλεγχο του θηριώδους SUV και αυτό να καταλήγει στα δέντρα. Ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, όμως οι ζημιές στην ΧΜ ήταν μεγάλες.

BMW has released a video of their 2023 Pikes Peak International Hill Climb crash with the BMW XM. Fortunately, the driver had no injuries. pic.twitter.com/n7mPfvcWpr