Ούτε στο δεύτερο αγώνα GT4 στην Καταλονίας κατάφερε ο Άλεξ Φοντάνα να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα, με την τύχη να του «γυρνά» την πλάτη.

Οι αγώνες αυτοκινήτου δεν είναι πάντα ευγενικοί στους οδηγούς και μερικές φορές η «άγρια» ομορφιά τους κρύβει κινδύνους και αρνητικές εκπλήξεις. Αυτό συνέβη στον Άλεξ Φοντάνα στο δεύτερο αγώνα του GT4 European Series στη Βαρκελώνη.

Ένα κλατάρισμα στα τελευταία 10 λεπτά, κατέστρεψαν της ελπίδες του Ελληνοελβετού οδηγού και του teammate του, Πάτρικ Χόφμαν ώστε να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Σε εκείνο το σημείο είχαν ανακάμψει από ένα πολύ αργό pit-stop και βρίσκονταν εντός της πρώτης 10άδας στην κατηγορία Pro-Am. Ωστόσο δεν ήταν το μοναδικό αγωνιστικό αυτοκίνητο της Porsche που είχε προβλήματα με τα ελαστικά του στον αγώνα.

Δίχως προβλήματα, είναι σίγουρο πως ο Άλεξ θα πάλευε πίσω από το τιμόνι της #76 Porsche 718 Cayman GT4 για μια θέση στην πρώτη 15άδα Γενικής Κατάταξης. Όσο για την κατηγορία Pro-Am, θα ήταν σε θέση βάθρου. Λόγω του ότι ήταν wildcard συμμετοχή στον αγώνα, δεν υπήρξαν βαθμολογικές επιπτώσεις, ωστόσο το πλήρωμα απέκτησε πολύτιμη εμπειρία με το αυτοκίνητο.

Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκαν οι Μίκαελ Σρέι και Γκαμπριέλε Πιάνα με τη #2 BMW M4 GT4 της Hofor Racing. Με αυτό το θαυμάσιο αποτέλεσμα, εξασφάλισαν το πρωτάθλημα στην κατηγορία Silver.

