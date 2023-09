Δυσκολίες, ένα αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε τη λάθος στιγμή και μεγάλη ζημιά στο σύστημα διεύθυνσης περιόρισαν τις δυνατότητες του Άλεξ Φοντάνα στον πρώτο του αγώνα στο αγωνιστικό τριήμερο. Αποστολή στη Βαρκελώνη: Στάθης Κοκκορόγιαννης.

Ο πρώτος εκ των δύο αγώνων του GT4 European Series στην πίστα της Καταλονίας ολοκληρώθηκε. Δυστυχώς η τύχη δεν χαμογέλασε στον Άλεξ Φοντάνα και τον teammate του, Πάτρικ Χόφμαν. Το πλήρωμα της #76 Porsche 718 Cayman είχε έναν αρκετά δύσκολο αγώνα, γεμάτο προβλήματα.

Έπειτα από 60 λεπτά δράσης, οι Φοντάνα και Χόφμαν τερμάτισαν στην 30η θέση Γενικής Κατάταξης από τις 50 συμμετοχές. Στην κατηγορία Pro-Am που συμμετείχαν, βρέθηκαν στην 8η θέση. Ο λόγος που βρέθηκαν στο δεύτερο μισό της Γενικής ήταν επαφή που είχε το αγωνιστικό στο πρώτο μέρος του αγώνα, στην οποία το σύστημα διεύθυνσης υπέστη σοβαρή ζημιά, ενώ ενεπλάκησαν σε διάφορα συμβάντα.

🟢🟢 Race 1 goes green!! And the McLarens storm out in front from the word go. #gt4 #gt4europe pic.twitter.com/RkpXIowTPG

Μετά το τέλος του πρώτου αγώνα, ο Άλεξ Φοντάνα μίλησε στον Στάθη Κοκκορόγιαννη και το gMotion by Gazzetta για τον αγώνα του: «Η εκκίνηση ήταν επεισοδιακή. Αρκετοί οδηγοί έκοψαν τη δεύτερη στροφή και επέστρεψαν επικίνδυνα στην πίστα δημιουργώντας ατυχήματα μπροστά μου. Μετά δίχως να φταίω, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω μου και προκάλεσε μεγάλη ζημιά στο αυτοκίνητο. Ο στόχος μου ήταν να δώσω το αυτοκίνητο στον Πάτρικ δίχως προβλήματα. Ήθελα να το διασκεδάσει καθώς προέρχεται από την Ακαδημία Οδηγών μου και αυτός ήταν ο πρώτος του αγώνας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα GT4. Τερματίσαμε στην πρώτη 10άδα στην κατηγορία μας και ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για εκείνον. Το αυτοκίνητο είχε πολλή ζημιά και ήταν τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο πιο αργό στο γύρο».

Σχετικά με το αν μπορούν οι μηχανικοί να επισκευάσουν τη ζημιά, ο Άλεξ πρόσθεσε: «Ναι, το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο για τον αυριανό αγώνα».

Για την ιστορία, τη νίκη στον πρώτο αγώνα πήρε η McLaren #77 της Elite Racing. Ακολούθησε το #3 Audi της Team Speedcar, ενώ το βάθρο έκλεισε το #36 Alpine της Code Racing Development.

🏁 Race 1 finish 🏁



Safety Car brings them in eventually, so Emson can take that chequered flag after all!



Great drive by the youngsters in the McLaren!



#3 Team Speedcar Audi comes in second and takes the Silver Cup title battle right down to the wire! #gt4 #gt4europe pic.twitter.com/OxySotJKrs