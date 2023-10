Το εργατικό δυστύχημα συνέβη το περασμένο Σάββατο, κατά τη διαδικασία κατασκευής της προσωρινής εξέδρας μπροστά από το Bellagio.

Οι εντατικοί ρυθμοί με τους οποίους εκτελούνται τα έργα προκειμένου να είναι όλα έτοιμα ενόψει του Grand Prix Λας Βέγκας (το τριήμερο 16-18 Νοεμβρίου 2023) φαίνεται πως οδήγησαν στον τραγικό θάνατο ενός εργαζομένου.

A construction worker that was working on the Bellagio Grand Stands for F1, Has just passed away due to an accident, CPR was performed after he was pulled out from the fountains 🙏 (Credit: Y Malyarcuk) #lasvegas #Formula1 @VitalVegas @LasVegasLocally @MtM_Vegas @LVA_Tweet… pic.twitter.com/0UBYFVYNGr