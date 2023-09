Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari, Φρεντ Βασέρ, μίλησε για τα μειονεκτήματα της ιταλικής ομάδας που την κρατούν πίσω από τους αντιπάλους της.

Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν της Formula 1, ήταν εμφανές πως η Scuderia Ferrari δεν θα καταφέρει να έχει τις επιτυχίες του 2022. Μετά από 16 αγωνιστικά τριήμερα, μετρά μόλις μία νίκη, δια χειρός Κάρλος Σάινθ στη Σιγκαπούρη, και βρίσκεται στην 3η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Τα δομικά προβλήματα της SF-23 έχουν δημιουργήσει έντονους πονοκεφάλους στην ιταλική ομάδα και αυτό την επηρεάζει στις λήψεις αποφάσεων κατά τη διάρκεια των Grand Prix. Αυτό ήταν εμφανές και στο Grand Prix Ιαπωνίας σύμφωνα με τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ.

«Έχουμε κάνει βήματα προόδου σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν. Ωστόσο είμαστε αρκετά συντηρητικοί και αυτό κάναμε και στη Σουζούκα. Στον αγώνα ήμασταν πολύ πιο φοβισμένοι απ’ ότι έπρεπε. Τα πήγαμε καλά και μπορώ να πω πως έχουμε κάνει βήματα προόδου», ανάφερε ο Γάλλος.

Ένα από τα βασικά προβλήματα της Ferrari στο 2023 είναι η διαχείριση των ελαστικών. Η φθορά στην SF-23 είναι μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλα μονοθέσια και αυτό της έχει κοστίσει αποτελέσματα. Στο Μαρανέλο έχουν εργαστεί πολύ σκληρά για να βελτιωθεί η κατάσταση, κάτι που αναγνωρίζει ο Βασέρ.

