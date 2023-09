Δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας... είναι μια μαϊμού στο γκαράζ της KTM (vid)

Ένας ακάλεστο επισκέπτη είχε ο Τζακ Μίλερ στο γκαράζ της KTM κατά τη διάρκεια του MotoGP της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια του Grand Prix της Ινδίας πολλά πράγματα τα είδαμε να γίνονται για πρώτη φορά και τα αναπάντεχα ήταν ουκ ολίγα. Ένα από αυτά που τράβηξε τα βλέμματα και δεν είχε να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι ήταν ένας απρόσμενος καλεσμένος στο γκαράζ της KTM.

Στη διάρκεια των ελευθέρων δοκιμών της Παρασκευής, από το ταβάνι του γκαράζ της εργοστασιακής ομάδας της KTM εμφανίστηκε μια μεγάλη μαϊμού! Οι μηχανικοί και οι υπάλληλοι αρχικά δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του συμπαθέστατου θηλαστικού, ωστόσο το άγρυπνο βλέμμα του Τζακ Μίλερ το εντόπισε.

Ο Αυστραλός αναβάτης ενθουσιάστηκε με την έλευση της μαϊμούς και μάλιστα ζήτησε από τους ανθρώπους της ομάδας να του βρουν μερικές μπανάνες να τις ανεβάσει στα στηρίγματα της οροφής για να ταΐσουν την μαϊμού. Το ζώο έμεινε εκεί καθ' όλη τη διάρκεια των δοκιμών και το διαδίκτυο «πήρε φωτιά» με ξεκαρδιστικά σχόλια.

