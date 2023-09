Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία επιβεβαίωσε πως δεν έχει σκοπό να πουλήσει στον οποιοδήποτε την ομάδα της Formula 1, μιας κι έχει μακροπρόθεσμα σχέδια.

Από το 2016, τότε που η Renault επέστρεψε με πλήρη εργοστασιακή εμπλοκή στη Formula 1 δεν έχει καταφέρει να πετύχει τους στόχους της. Η γαλλική φίρμα λόγω της έλλειψης αποτελεσμάτων ακολούθησε νέα στρατηγική και το 2021 μετονόμασε την ομάδα σε Alpine F1 Team. Μάλιστα, κατάφερε στο «τρελό» GP Ουγγαρίας εκείνης της σεζόν να κατακτήσει την πρώτη της νίκη δια χειρός Έστεμπαν Οκόν.

Ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά στη συνέχεια και πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα κορυφαία στελέχη, μεταξύ αυτών ο επικεφαλής Ότμαρ Σαφνάουερ, είδαν την πόρτα της εξόδου από την ομάδα του Ένστον. Έτσι, οι φήμες πως έχει μπει πωλητήριο στην ομάδα ξεκίνησαν να κυκλοφορούν. Ο σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, είχε προτείνει την πώληση στον Μάικλ Αντρέτι, ο οποίος θέλει τη δική του ομάδα στη Formula 1.

O CEO της Renault, Λούκα Ντε Μέο, ρωτήθηκε από το motorsport.com για τις φήμες περί πώλησης της Alpine F1 και τις αρνήθηκε κατηγορηματικά: «Πρέπει να ξεκινήσουμε την αναδόμηση της ομάδας και όλες αυτές οι φήμες που διαβάζω πως θέλω να πουλήσω την ομάδα είναι μ@λ@κ!ες. Η Formula 1 είναι μέρος της κουλτούρας της Alpine όπως και οι αγώνες αντοχής, οπότε αυτό σημαίνει πως πρέπει να μεγαλώσουμε και να βελτιωθούμε. Πιστεύω πολύ στο project της Alpine στη Formula 1».

