Οι ομάδες της Formula 1 συμμορφώθηκαν πλήρως με τους οικονομικούς κανονισμούς σχετικά με τα έξοδά τους.

Η FIA ανακοίνωσε ότι όλες (και οι 10) ομάδες της Formula 1 έχουν συμμορφωθεί με τους κανονισμούς για το όριο δαπανών για το 2022, και επομένως δεν θα χρειαστεί να επιβληθούν ποινές σε καμία από αυτές.

Κάθε ομάδα θα λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης για την τήρηση του ορίου μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2022 και 31ης Δεκεμβρίου 2022, το οποίο καθορίζεται στη βάση των 135 εκατομμυρίων δολαρίων, πλέον επιπρόσθετων δαπανών.

#F1 - Cost Cap : FIA completes review under the 2022 FIA Formula 1 Financial Regulations.



