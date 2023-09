Σαν Σήμερα: Μάχες και μποϊκοτάζ στη Μόντσα

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ήξερες ότι πριν από 63 χρόνια ομάδες προσπάθησαν να μποϊκοτάρουν αγώνα της Formula 1 επειδή υπήρξε σαφής εύνοια προς τη Scuderia Ferrari; Επιπλέον στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία θα μάθουμε για ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα του θρυλικού Τζακ Μπράμπαμ, μάχες στη Μόντσα και μία νίκη του Μαξ Φερστάπεν. Στο MotoGP ταξιδεύουμε σε Μιζάνο και Σίλβερστον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/9,στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, το GP Ιταλίας της F1 έμεινε στην ιστορία για το μποϊκοτάζ του από τις βρετανικές ομάδες του πρωταθλήματος. Η νέα δεκαετία είδε πολλές ομάδες να καθιερώνουν τη χρήση ευέλικτων και επαναστατικών μονοθεσίων με κινητήρα τοποθετημένο στο μέσο και πίσω. Η Ferrari από την άλλη ακολουθούσε τον πατροπαράδοτο τρόπο σχεδιασμού με την Dino 246, η οποία το μόνο που προσέφερε ήταν υψηλή τελική ταχύτητα. Έτσι οι Ιταλοί διοργανωτές, προκειμένου να την ευνοήσουν, φιλοξένησαν τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη συνδυασμένη διαδρομή 10 χιλιομέτρων της Μόντσα με το οβάλ σκέλος, και όχι αποκλειστικά στη «συμβατική» διαδρομή που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον απουσίασαν οι μεγάλες ομάδες του grid και ο τίτλος είχε ήδη καταλήξει στον Τζακ Μπράμπαμ και την Cooper-Climax, η Ferrari έκανε εύκολα το 1-2-3-5 με νικητή τον Φιλ Χιλ.

Σαν σήμερα το 1966, ο Τζακ Μπράμπαμ έγινε ο πρώτος (και μοναδικός μέχρι σήμερα) οδηγός που κατέκτησε τον τίτλο στην F1 οδηγώντας μονοθέσιο που έφερε το όνομά του. Ο Αυστραλός εκκίνησε στο GP Ιταλίας της Μόντσα από την 6η θέση αλλά εγκατέλειψε μετά από μόλις 7 γύρους, εξαιτίας μιας διαρροής λαδιών. Ο μοναδικός οδηγός που τον ανταγωνιζόταν για εκείνη τη σεζόν, ο Τζον Σέρτις, εγκατέλειψε με τη σειρά του στον 31ο γύρο λόγω διαρροής καυσίμου. Έτσι, ο Μπράμπαμ στέφθηκε και μαθηματικά παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά.

Monza GP 66’. The amazing 1966 movie featured real-life racing footage and cameo appearances by drivers including #F1 World Champions Phil Hill, Graham Hill, Jack Brabham, Jim Clark, Jochen Rindt and legendary Juan Manuel Fangio. pic.twitter.com/dgglSJzpUm