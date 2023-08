Ο πρωταθλητής της Formula 2 θα κάνει την πρώτη του φετινή εμφάνιση με τη βρετανική ομάδα σε επίσημες δοκιμές της Formula 1.

Λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο «ναό της ταχύητας» για το πρωτάθλημα της Formula 1, η Aston Martin προέβη σε μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Η βρετανική ομάδα επισημοποίησε πως ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς θα πάρει μέρος στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής στη Μόντσα με την AMR23.

O Βραζιλιάνος κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα στη Formula 2 και άμεσα εντάχθηκε στην Ακαδημία της Aston Martin, ενώ έχει επίσης το ρόλο του αναπληρωματικού οδηγού. Τους τελευταίους μήνες έχει πραγματοποιήσει αρκετές ημέρες δοκιμών με μονοθέσιο του 2021 ως μέρος του προγράμματος εξέλιξής του. Παράλληλα πήρε μέρος στις χειμερινές δοκιμές στο Μπαχρέιν στη θέση του τότε τραυματία, Λανς Στρολ.

Στο Grand Prix Ιταλίας θα πάρει και πάλι τη θέση του Καναδού οδηγού, όμως μόνο για το FP1 της Παρασκευής. Οι ομάδες είναι υποχρεωμένες βάση κανονισμών να δίνουν την ευκαιρία σε νέους οδηγούς να πάρουν μέρος σε δύο περιόδους δοκιμών σε αγωνιστικά τριήμερα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Τη δεύτερη φορά που θα δούμε τον Ντρούγκοβιτς στο τιμόνι της AMR23 θα είναι στη θέση του Φερνάντο Αλόνσο.

AMF1 Team is pleased to announce that Test & Reserve Driver @FelipeDrugovich will be behind the wheel of the #AMR23 in FP1 at the #ItalianGP later this week - the next stage in Felipe’s Driver Development Programme.



Tap below to find out more.