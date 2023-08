Η BMW και η AirConsole φέρνουν το gaming στο αυτοκίνητο

Οι επισκέπτες της Gamescom αποκτούν από πρώτο χέρι την εμπειρία παιχνιδιών μέσα στο αυτοκίνητο με τη νέα BMW i5.

Η BMW και η AirConsole παρουσιάζουν μαζί την BMW i5, στην έκθεση Gamescom που διεξάγεται στην Κολωνία έως τις 27 Αυγούστου, προσφέροντας στους επισκέπτες μία επίδειξη της πλατφόρμας παιχνιδιών AirConsole για το αυτοκίνητο. Με αυτή, οι παίκτες μπορούν να παίζουν παιχνίδια στη νέα i5, για παράδειγμα, περιμένοντας να φορτίσει το αυτοκίνητο.

Τα casual games επιλέγονται και παίζονται εύκολα με διαισθητικό έλεγχο. Η γκάμα παιχνιδιών που είναι διαθέσιμη για την είσοδο της νέας BMW Σειράς 5 στην αγορά περιλαμβάνει αγωνιστικά και αθλητικά παιχνίδια, καθώς και παιχνίδια προσομοίωσης, στρατηγικής, jump-and-run και puzzle. Οι επιλογές των διαθέσιμων παιχνιδιών θα εξελίσσονται συνεχώς.

Η BMW και η AirConsole ανακοίνωσαν επίσης την προσθήκη του «Who Wants to Be a Millionaire?» (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;) από τη Sony Pictures Television, στο χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών της δεύτερης. Το παιχνίδι βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη και θα είναι μια ολοκαίνουργια έκδοση του μεγαλύτερου τηλεπαιχνιδιού κουίζ στον κόσμο ενώ θα σχεδιαστεί ειδικά για in-car gaming. Ο συνδυασμός του εύκολου ελέγχου μέσω smartphone που λειτουργεί ως κεντρικό χειριστήριο με εμβληματικά στοιχεία από το αυθεντικό τηλεπαιχνίδι θα δημιουργήσει μια διασκεδαστική και καινοτόμο εμπειρία για έναν και περισσότερους παίκτες. Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» θα διατίθεται για τα οχήματα BMW και MINI με την AirConsole App κατά τη διάρκεια του 2024.

Γιορτάζοντας την είσοδο του gaming στο αυτοκίνητο, η BMW παρουσίασε στη μεγαλύτερη εμπορική έκθεση gaming στον κόσμο, μία i5 με μοναδικό… gaming ‘περιτύλιγμα’. Η σχεδίασή της συμβολίζει τη βύθιση στην εμπειρία του gaming μέχρι το παραμικρό pixel.

Τα μεγάλα pixel αποτελούν ξεκάθαρα φόρο τιμής στην πλέον εμβληματική εποχή των παιχνιδιών 8-bit για υπολογιστές. Οι χρωματικοί συνδυασμοί είναι εμπνευσμένοι από τα διάφορα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα AirConsole. Στοιχεία από τα χειριστήρια ελέγχου βιντεοπαιχνιδιών κοσμούν τις εξωτερικές επιφάνειες της i5 ως φυσική συνέχεια της μοναδικής in-car gaming λύσης της AirConsole, στην οποία το smartphone καθίσταται κεντρικό χειριστήριο ελέγχου που φέρνει στις άκρες των δακτύλων των παικτών όλες τις λειτουργίες.