Καθώς η W14 του 2023 δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στο πρωτάθλημα της Formula 1, απέκτησε ένα αρνητικό παρατσούκλι.

Πριν ξεκινήσει η φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1, στη Mercedes-AMG περίμεναν πως θα είναι σε θέση να επιστρέψουν στη διεκδίκηση των δύο τίτλων. Η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ διαφορετική, καθώς η W14 ήταν αισθητά κατώτερη των κορυφαίων συνδυασμών.

Τους τελευταίους μήνες η γερμανική ομάδα προσπαθεί να αντιστρέψει την κατάσταση και έχει αναβαθμίσει σημαντικά το μονοθέσιό της. Μάλιστα προχώρησε σε αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας και αναμένεται να προχωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αλλαγές την επόμενη χρονιά.

Παρά τις αναβαθμίσεις, η W14 δεν έχει ακόμα τη δυνατότητα να παλέψει για νίκες. Οι οδηγοί δυσκολεύονται πολύ να βρουν το κατάλληλο στήσιμο, με τον Λιούις Χάμιλτον να τονίζει συνεχώς πόσο κακή είναι η αίσθηση που έχει από το πίσω μέρος του μονοθεσίου. Ο καλύτερος τερματισμός της ομάδας είναι δύο δεύτερες θέσεις σε Αυστραλία και Ισπανία χάρη στον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Με το μονοθέσιο να μην αποδίδει τα αναμενόμενα, πλέον αυτό δέχεται… λεκτικές επιθέσεις.

