Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG στη Formula 1 εξέφρασε την άποψή του ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον αυτό που έγινε στο Red Bull Ring.

Το Grand Prix Αυστρίας της Formula 1 για το 2023 εξελίχθηκε σε φαρσοκωμωδία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα είδαμε οκτώ οδηγούς να δέχονται ποινές για παραβίαση ορίων πίστας. Όμως η κατάσταση δεν σταμάτησε εκεί. Μετά τον κυματισμό της καρό σημαίας, η Aston Martin υπέβαλλε ένσταση ισχυριζόμενη πως δεν επιβλήθηκαν όσες ποινές έπρεπε με βάση τις παραβιάσεις ορίων πίστας.



Πράγματι η FIA είχε συνολικά να εξετάσει την ημέρα του Grand Prix περισσότερες από 1.200 πιθανές παραβάσεις ορίων πίστας. Αυτό προκάλεσε κομφούζιο, με την παγκόσμια ομοσπονδία να σκάβει όπως αποδείχθηκε το λάκκο της.



Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, μετά τον αγώνα της Αυστρίας εξέφραση τη δική του πρόταση για τη λύση στο πρόβλημα των ορίων πίστας: «Όλοι είμαστε στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Έχουμε αυτούς τους κανονισμούς σε αυτή την πίστα και η FIA προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί να τους εφαρμόσει. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν αισθητήρες και θέλανε αρκετό χρόνο ώστε να δουν όλα τα συμβάντα. Για τους φίλους του σπορ, τις ομάδες και τους οδηγούς είναι τρομερά ενοχλητικό να έχουμε συνεχώς νέες ποινές, όμως υπάρχουν δύο μόνο λύσεις. Είτε θα επαναφέρουμε τα ψηλά κερμπ που θα τραυματίζουν τους οδηγούς και θα καταστρέφουν τα μονοθέσια, είτε θα αφαιρέσουμε εντελώς τα όρια πίστας και θα αφήσουμε τους οδηγούς να διαλέγουν την πιο γρήγορη αγωνιστική γραμμή. Πρέπει να βρούμε μια λύση για την πίστα της Αυστρίας, διότι θέλουμε συναρπαστικούς αγώνες που δεν επηρεάζονται από ποινές».

