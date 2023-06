Τα 230 Ducati Powerstage RR θα τα πάρει όποιος προλάβει

Η Ducati παρουσίασε ένα πολύ ιδιαίτερο ποδήλατο βουνού σχεδιασμένο από τον Άλντο Ντρούντι.

Η Ducati ετοιμάζεται πυρετωδώς για την Διεθνή Έκθεση Eurobike η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Φρανκφούρτη στο τέλος Ιουνίου καθώς εκεί θα παρουσιάσει όλη την γκάμα των ηλεκτρικών ποδηλάτων της. Ο Ιταλός κατασκευαστής premium μοτοσικλετών έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον χώρο του ποδηλάτου τα τελευταία χρόνια και θέλει να μπει δυναμικά σε όλες τις κατηγορίες.

Για να δείξει ότι μπορεί να ανέβει επίπεδο στον τεχνολογικό τομέα η Ducati παρουσίασε ένα πολύ ιδιαίτερο ποδήλατο, το Powerstage RR. Πρόκειται για το πρώτο e-MTB, ηλεκτρικό ποδήλατο βουνού της μάρκας που φέρει πλαίσιο από ανθρακονήματα.

Η Ducati δούλεψε μεθοδικά και εντατικά στον τομέα του πλαισίου προκειμένου να πετύχει δύο στόχους: τη μέγιστη ανθεκτικότητα μαζί με την καλύτερη δυνατή ακαμψία. Χάρη στην τεχνολογία FEA (Finite Element Analysis), κατάφερε να πετύχει τρομερά αποτελέσματα που ανεβάζουν το επίπεδο αντοχής και οδηγικής συμπεριφοράς.

