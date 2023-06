O Ολλανδός χτύπησε ένα πουλί, το οποίο καθόταν στα κερμπ της πίστας του Μοντρεάλ.

Κατά τους πρώτους γύρους του Grand Prix Καναδά ο Μαξ Φερστάπεν ανέφερε στους μηχανικούς του ότι νομίζει πως χτύπησε ένα πουλί.

Το ριπλέι δείχνει ότι όντως συνέβη αυτό το περιστατικό.

Verstappen did indeed hit a bird sitting on the red/white curb exiting one of the chicanes pic.twitter.com/V4L09MYu2G