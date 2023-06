Ο Μονεγάσκος ζήτησε από τη Scuderia Ferrari να βελτιωθεί άμεσα, μετά την απογοητευτική 11η θέση που κατέλαβε στις κατατακτήριες του Μοντρεάλ.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Σαρλ Λεκλέρ δεν κατάφερε να βρεθεί στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών. Στο Μοντρεάλ ο οδηγός της Scuderia Ferrari ήταν 11ος στο Q2, κάτι που απέδωσε στην αργοπορημένη αντίδραση της ομάδας του σχετικά με την επιλογή ελαστικών.

Με την πίστα να είναι στεγνή σε ορισμένα σημεία και βρεγμένη σε άλλα, ο Λεκλέρ ζήτησε από τους μηχανικούς του να τοποθετήσουν σλικ ελαστικά στους τροχούς της SF-23. Κάτι που έγινε με επιτυχία στην περίπτωση του Άλεξ Άλμπον της Williams Racing. Ο Μονεγάσκος έκανε έναν ακόμα γύρο με ενδιάμεσα ελαστικά, πριν περάσει στα σλικ. Όμως τότε ήταν ήδη αργά.

An unpredictable and tough #Quali in Montréal ⬇️ @Carlossainz55 P8 @Charles_Leclerc P11 #CanadianGP pic.twitter.com/XpBBMxM14S

«Ναι, τα ελαστικά δεν ήταν έτοιμα. Ελάτε», ακούστηκε να λέει στον ασύρματο. Μετά το τέλος της περιόδου, ο Λεκλέρ ανέφερε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση: «Είμαι εκνευρισμένος με τις κατατακτήριες. Προφανώς δεν έχουν όλα να κάνουν με τα ελαστικά, καθώς άλλοι οδηγοί έκαναν την ίδια επιλογή και πέρασαν στο Q3. Όμως δυσκολεύουμε πολύ τη ζωή μας. Ειλικρινα θα πρέπει να βελτιωθούμε, διαφορετικά θα είμαστε πάντα απογοητευμένοι».

Λίγο μετά ο οδηγός της Ferrari επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, εμφανιζόμενος στην κάμερα του Sky Sports Ιταλία, δίπλα στον επικεφαλής της Scuderia, Φρεντ Βασέρ. «Ίσως η αντίδρασή μου οφείλεται στην αδρεναλίνη της στιγμής. Τώρα πρέπει να συγκεντρωθούμε στον αγώνα».



Μετά την ποινή του ομόσταβλού του, Κάρλος Σάινθ, ο Λεκλέρ θα εκκινήσει δέκατος.

Frustration and disappointment for Charles Leclerc as he misses out on another Q3 appearance 💔#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/5xWBntA54l