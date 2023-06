Αντιμέτωποι με ένα απρόοπτο συμβάν πριν το Grand Prix Καναδά της Formula 1 ήρθαν αντιμέτωποι οι Λιούις Χάμιλτον και Τότο Βολφ.

Λίγες ημέρες πριν τον αγώνα της Formula 1 στο Μοντρεάλ πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «Forbes Iconoclast Summit» που φιλοξένησε μία σειρά ομιλιών από ανθρώπους του επενδυτικού χώρου με επιρροή. Εκεί παραβρέθηκαν οι Λιούις Χάμιλτον και Τότο Βολφ της Mercedes-AMG.

PETA supporters joined Lewis Hamilton's panel at the Forbes Iconoclast Summit & urged him to denounce F1's association with Iditarod, a dog-sled race in which over 150 dogs have died. Hamilton, a vegan athlete & dedicated dog dad, responded positively to their heartfelt appeal. pic.twitter.com/HroU7XVVmA