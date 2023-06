Επιστροφή στην αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ των δύο τροχών να επισκέπτεται την Ιταλία.

Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα διακοπής διακοπής, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει το τριήμερο 9-11 Ιουνίου με το Grand Prix Ιταλίας. Ο έκτος αγώνας της σεζόν αναμένεται με αγωνία, με ομάδες και αναβάτες να ετοιμάζονται για την τέταρτη μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους, στο... σπίτι της Ducati.

H πίστα του Μουτζέλο έκανε ντεμπούτο τους αγώνες μοτοσικλετών το 1976, όμως εδραιώθηκε στο MotoGP από το 1991. Έχει μήκος 5,25 χιλιόμετρα και αποτελείται από 6 αριστερές στροφές και 9 δεξιές, πολλές εκ των οποίων διαδοχικές και απαιτητικές. Παράλληλα, διαθέτει μία τεράστια ευθεία που προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα. Τις περισσότερες νίκες στο Μουτζέλο, τις έχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 7 στο σύνολο. Νικητής στον αγώνα το 2022 ήταν ο Πέκο Μπανάια. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Φάμπιο Κουαρταραρό, με 1:45,187.

