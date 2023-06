Φθηνά τη γλίτωσε ο οδηγός της Mercedes-AMG για τη σύγκρουση με τον Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μπορεί ο Πιερ Γκασλί να έλαβε δύο ποινές τριών θέσεων γιατί βρέθηκε στο διάβα συναθλητών του στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Ισπανίας, όμως οι αγωνοδίκες δεν έδειξαν την ίδια αυστηρότητα έναντι του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός συγκρούστηκε με τον teammate του, Λιούις Χάμιλτον, στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού. Παρότι η σχετική ανακοίνωση της Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού έκανε λόγο για αλλαγή κατεύθυνσης που προκάλεσε σύγκρουση, το αποτέλεσμα ήταν απλή επίπληξη επί του #63.



Δείτε τη σύγκρουση των δύο Mercedes W14 στο video που ακολουθεί...

Hamilton and Russell get too close for comfort in qualifying 👀#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/iNN0795E9p