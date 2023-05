Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης σε όσους έχουν επηρεαστεί από τις φονικές καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Ιταλία.

Έπειτα από την ανακοίνωση πως το Grand Prix Εμίλια-Ρομάνια της Formula 1 για το 2023 ματαιώθηκε, το σπορ στέλνει τη συμπαράστασή του στους πληγέντες της περιοχής μέσω των οδηγών και ομάδων.

Ο οδηγός της Mercedes-AMG και επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram. O Βρετανός ανέφερε...

«Εύχομαι όλοι στην Εμίλια-Ρομάνια να είναι ασφαλείς και να προσέχουν ο ένας τον άλλο αυτή τη στιγμή. Οι σκέψεις μου είναι με όσους έχουν επηρεαστεί από αυτή την τραγωδία και τις φοβερές ομάδες έκτακτης ανάγκης που δουλεύουν διαρκώς. Γνωρίζω πως όλοι κατανοούμε πως η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη. Ανυπομονώ να σας δω όλους στον επόμενο αγώνα», έγραψε.

Ο Βρετανός δεν ήταν ο μοναδικός οδηγός που στάθηκε δίπλα στους Ιταλούς. Οι δύο οδηγοί της McLaren Racing, ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing και ο Κάρλος Σάινθ έκαναν αναρτήσεις συμπαράστασης. Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

My thoughts are with those affected by the floods in the Emilia-Romagna region. Sorry to all the fans that we won’t be able to compete, I look forward to my first race at Imola in the future. Stay safe! https://t.co/jMVOUsZJ0r — Oscar Piastri (@OscarPiastri) May 17, 2023

I love racing, but the safety of everyone else is more important. Sorry to all the fans, we’ll be back Imola, stay safe 🇮🇹❤️ — Lando Norris (@LandoNorris) May 17, 2023

All my thoughts and prays with

the people in the Italian region

of Emilia Romagna 🇮🇹



We’re not racing there this weekend,

but hopefully we can get back soon.



Please stay safe!



Tutti i miei pensieri e preghiere

con le persone nella regione

italiana dell'Emilia Romagna.… https://t.co/X8C2Wsf04C — Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 17, 2023

Φωτογραφίες: Mercedes