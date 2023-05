Για έναν ακόμα αγώνα, η τηλεοπτική κάλυψη της F1 στον ΑΝΤ1 είχε πολύ υψηλή τηλεθέαση.

Παρά την κυριαρχία της Red Bull Racing, το Grand Prix του Μαϊάμι πρόσφερε χορταστικό θέαμα, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα μονομαχία 57 γύρων που μεταδόθηκε ζωντανά και αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Στον αγώνα γύρω από το στάδιο των Miami Dolphins, η αυστριακή ομάδα πανηγύρισε το 1-2, με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ανοίγοντας το βαθμολογικό του προβάδισμα στους 14 πόντους.

Late on the brakes, and eight in his wake 🚀@Max33Verstappen powered through the field en route to victory!#MiamiGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/Bqeeqfo5CS