Σαν Σήμερα: Μία απροσδόκητη νίκη στη Formula 1 και μεγάλες μάχες στο MotoGP

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ποιος ήταν ο αγώνας της Formula 1 στον οποίο κόντεψαν να εγκαταλείψουν όλοι οι οδηγοί και τι συνέβη στον κόσμο του MotoGP; Τις απαντήσεις για το τι έγινε Σαν Σήμερα, 5/5, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω.

Σαν σήμερα το 1985, ο Έλιο Ντε Άντζελις πήρε μια απροσδόκητη νίκη στο ανατρεπτικό GP Σαν Μαρίνο, για τον τρίτο γύρο της σεζόν στη Formula 1. Αρχικά, ο Άιρτον Σένα βρισκόταν καθοδόν για τη δεύτερη συνεχόμενή του νίκη, αλλά ξέμεινε από καύσιμα τέσσερις γύρους πριν το τέλος. Η πρωτοπορία πέρασε στον Στεφάν Γιοχάνσον που έβαινε για την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, ο Σουηδός της Ferrari είχε την ίδια κατάληξη με τον Σένα, μερικές στροφές αργότερα. Συνολικά 7 από τα 11 μονοθέσια που κατετάγησαν έμειναν από καύσιμα. Ο Αλέν Προστ ήταν από τους ελάχιστους που «επιβίωσαν» και κέρδισε, μέχρι να αποκλειστεί λόγω παραβίασης του ελάχιστου ορίου βάρους στη McLaren MP4/2B. Έτσι, νικητής αναδείχθηκε ο Ντε Άντζελις, σε έναν αγώνα που δεν ήθελε να κερδίσει κανείς.

#OnThisDay in 1985, several drivers were running on empty at Imola ⛽️



❌ Ayrton Senna

❌ Stefan Johansson

❌ Thierry Boutsen

❌ Derek Warwick

❌ Nelson Piquet

❌ Martin Brundle



Alain Prost won, then ran out of fuel and was disqualified for being underweight! pic.twitter.com/DZnGSEvC1F