Το καλοκαίρι θα αρχίσουν οι πωλήσεις στην Ευρώπη της νέας E-Class, του πιο προηγμένου αυτοκινήτου με το σήμα της Mercedes-Benz.

Η νέα Mercedes-Benz E-Class έχει αρκετά στοιχεία που εντυπωσιάζουν, αυτό όμως που ξετρέλανε όσους λατρεύουν την τεχνολογία και τα γκάτζετ είναι όσα προσφέρει η νέα γενιά του συστήματος infotainment MBUX.

Πέρα από την κεντρική οθόνη υπάρχει μία επιπλέον μπροστά από το συνοδηγό, κυρίως για λόγους ψυχαγωγίας (δεν είναι ορατή από τον οδηγό). Εγκαταστημένες στο σύστημα είναι μία σειρά από εφαρμογές, όπως το TikTok και το παιχνίδι Angry Birds. Όταν η E-Class είναι σταματημένη, ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιήσει τη βιντεοκάμερα πάνω από την κεντρική οθόνη και να κάνει τηλεδιάσκεψη μέσω είτε του Webex είτε του Zoom!

Thanks to digital innovations in the interior, the new E-Class is now more intelligent, achieving a new dimension of personalisation and business functionality.

