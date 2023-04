Ριζική αναδιάρθρωση στη διοίκηση της ιταλικής ομάδας με τη θέση του επικεφαλής να αλλάζει χέρια.

Πριν από λίγες μόλις ημέρες γράφαμε ότι ο Λοράν Μεκίς πρόκειται να αποχωρήσει από τη θέση του αθλητικού διευθυντή της Ferrari με προορισμό την AlphaTauri και από την ιταλική ομάδα ήρθε η επιβεβαίωση αυτής της μετακίνησης.

Η AlphaTauri βρίσκεται σε μια διαδικασία ριζικής αναδιοργάνωσης της διοίκησης της ομάδας αφού ο επί 16 χρόνια επικεφαλής της, ο Φραντς Τοστ, θα αποχωρήσει από τη θέση αυτήν και θα τον αντικαταστήσει ο Λοράν Μεκίς. Δεν ανακοινώθηκε ωστόσο η ακριβής ημερομηνία που ο Μεκίς θα αναλάβει τα καθήκοντά του.

Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική αλλαγή καθώς ανακοινώθηκε επίσης ότι το πρώην στέλεχος της FIA Πίτερ Μπάιερ θα ενταχθεί στην ομάδα ως Διευθύνων Σύμβουλος αργότερα μέσα στη φετινή χρονιά.

NEWS: change at the top as our Team Principal Franz Tost will step down at the end of the year.



